Кирилл Сафронов о грубой игре против СКА: «Нарушения были в матче с «Локомотивом». Но в КХЛ хоккей не такой грязный. Ротенберг говорит, что команду подводит дисциплина»
– Говорят о грубой игре против хоккеистов СКА.
– Не скажу, что кто-то специально пытается вывести игроков СКА из строя, потому что такое редко бывает, да и зачем.
Хоккей хоть и мужской вид спорта, но в КХЛ он не такой грязный. Но если рассмотреть те силовые приемы, которые проводились в матче СКА с «Локомотивом», то там однозначно нарушения были.
Также Роман Ротенберг часто говорит на пресс-конференциях, что команду подводит игровая дисциплина, а именно – удаления. Матч я смотрел, вроде сначала все складывалось хорошо, СКА вел 3:0 против «Динамо». Потом удаление – и сразу пропущенный гол.
Несколько ошибок в своей зоне также привели к голам в ворота армейцев, несмотря на преимущество по броскам – 44:26 в пользу СКА.
Матч с «Локомотивом» дал шанс СКА прервать неудачную серию и настроиться на победный лад, но, к сожалению, невынужденные ошибки не дали довести матч до победы.
Но время до конца сезона еще есть. Уверен, что работа над этими ошибками ведется, и ребята просматривают повторы этих моментов, разбирают, как можно было поступить в той или иной ситуации, чтобы не повторять свои ошибки вновь.
Есть сейчас шанс себя проявить и у ребят, которые получали меньше игрового времени.
Самое важное, чтобы команда к весне подобралась в оптимальном составе и показала себя во всей красе, – сказал бывший защитник СКА Кирилл Сафронов.
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