Кубок Вызова МХЛ в Новосибирске посетили 10 378 болельщиков. Это новый рекорд

В Новосибирске установлен новый рекорд посещаемости Кубка Вызова МХЛ.

Матч между сборными Запада и Востока проходит на «Сибирь-Арене».

«У нас рекорд! На Кубке Вызова Молодежной хоккейной лиги в Новосибирске был установлен новый рекорд посещаемости, который держался 14 лет.

В 2011 году в Уфе Кубок Вызова посетило 7 950 зрителей. На «Сибирь-Арене» матч собрал 10 378 болельщиков», – говорится в сообщении Olimpbet МХЛ .