КХЛ представила логотип Недели звезд хоккея-2025 в Новосибирске. Он сделан в виде ромбов синего цвета: «Конструкция ассоциируется с кристаллами льда»

КХЛ представила логотип Недели звезд хоккея-2025 в Новосибирске.

«Логотип выполнен в форме ромба с острыми углами, что придает ему динамику.

Форма выбрана неслучайно – ромбовидная конструкция одновременно ассоциируется и с кристаллами льда, что символизирует сибирские морозы, и со звездой, поскольку участие в мероприятии примут главные звезды КХЛ и МХЛ .

К Неделе звезд хоккея будет выпущена специальная линейка хоккейной атрибутики в фирменных цветах мероприятия с использованием айдентики самого масштабного шоу сезона в КХЛ.

Оно пройдет с 1 по 9 февраля 2024 года – первыми Кубок вызова разыграют лучшие игроки МХЛ (1 февраля), а в следующий уик-энд (8-9 февраля) на лед выйдут главные звезды КХЛ, которые примут участие в Мастер-шоу и Матче звезд », – сказано в сообщении пресс-службы КХЛ.

Фото: khl.ru