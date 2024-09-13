КХЛ представила логотип Недели звезд хоккея-2025 в Новосибирске. Он сделан в виде ромбов синего цвета: «Конструкция ассоциируется с кристаллами льда»
КХЛ представила логотип Недели звезд хоккея-2025 в Новосибирске.
«Логотип выполнен в форме ромба с острыми углами, что придает ему динамику.
Форма выбрана неслучайно – ромбовидная конструкция одновременно ассоциируется и с кристаллами льда, что символизирует сибирские морозы, и со звездой, поскольку участие в мероприятии примут главные звезды КХЛ и МХЛ.
К Неделе звезд хоккея будет выпущена специальная линейка хоккейной атрибутики в фирменных цветах мероприятия с использованием айдентики самого масштабного шоу сезона в КХЛ.
Оно пройдет с 1 по 9 февраля 2024 года – первыми Кубок вызова разыграют лучшие игроки МХЛ (1 февраля), а в следующий уик-энд (8-9 февраля) на лед выйдут главные звезды КХЛ, которые примут участие в Мастер-шоу и Матче звезд», – сказано в сообщении пресс-службы КХЛ.
Фото: khl.ru
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости