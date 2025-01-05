Найз с 3+2, О’Райлли с хет-триком и Марнер с 1+4 – звезды дня в НХЛ
Мэттью Найз, Райан О’Райлли и Митч Марнер – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного дня.
Третья звезда – форвард «Торонто» Митч Марнер с 5 (1+4) очками в матче с «Бостоном» (6:4).
Вторая звезда – форвард «Нэшвилла» Райан О’Райлли с хет-триком в ворота «Калгари» (4:1).
Первая звезда – форвард «Торонто» Мэттью Найз, завершивший матч с «Брюинс» (6:4) с 5 (3+2) очками и полезностью «+6». Хет-трик стал для него первым в лиге.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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