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Найз с 3+2, О’Райлли с хет-триком и Марнер с 1+4 – звезды дня в НХЛ

Мэттью Найз, Райан О’Райлли и Митч Марнер – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного дня. 

Третья звезда – форвард «Торонто» Митч Марнер с 5 (1+4) очками в матче с «Бостоном» (6:4). 

Вторая звезда – форвард «Нэшвилла» Райан О’Райлли с хет-триком в ворота «Калгари» (4:1). 

Первая звезда – форвард «Торонто» Мэттью Найз, завершивший матч с «Брюинс» (6:4) с 5 (3+2) очками и полезностью «+6». Хет-трик стал для него первым в лиге. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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