Бучневич остался без очков в 3-м матче подряд и без голов – в 9-м. У него 11+20 в 50 играх в сезоне

Павел Бучневич остался без очков в 3-м матче подряд.

Форвард «Сент-Луиса» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (0:5).

В активе 29-летнего россиянина 31 (11+20) очко в 50 играх в сезоне при полезности «минус 3». Текущая безголевая серия – 9 матчей.

Сегодня у Бучневича (19:23, 2:03 – в большинстве, 2:05 – в меньшинстве, «минус 1») 2 броска в створ и 2 промаха, 1 силовой прием и 1 потеря.