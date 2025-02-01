Бучневич остался без очков в 3-м матче подряд и без голов – в 9-м. У него 11+20 в 50 играх в сезоне
Павел Бучневич остался без очков в 3-м матче подряд.
Форвард «Сент-Луиса» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (0:5).
В активе 29-летнего россиянина 31 (11+20) очко в 50 играх в сезоне при полезности «минус 3». Текущая безголевая серия – 9 матчей.
Сегодня у Бучневича (19:23, 2:03 – в большинстве, 2:05 – в меньшинстве, «минус 1») 2 броска в створ и 2 промаха, 1 силовой прием и 1 потеря.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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