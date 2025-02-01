Тарасов отразил 31 из 33 бросков «Юты». Победа – 5-я в 14 матчах в сезоне

Даниил Тарасов отразил 31 из 33 бросков «Юты».

Вратарь «Коламбуса » вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Солт-Лейк-Сити (3:2 ОТ).

Победа стала для россиянина 5-й в 14 играх в текущем сезоне (87,7% сэйвов, коэффициент надежности 3,69).