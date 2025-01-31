Федотов пропустил 3 шайбы от «Айлендерс», отразив 25 из 28 бросков. У голкипера «Филадельфии» 12 поражений в 16 матчах сезона

Иван Федотов пропустил три шайбы в матче против «Айлендерс».

«Филадельфия » уступила «Айлендерс » (0:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Голкипер «Флайерс» Иван Федотов провел в воротах полный матч, пропустил три шайбы и отразил 25 из 28 бросков соперника.

Это поражение стало 12-м для российского голкипера в этом сезоне.

Федотов сыграл 16 матчей в нынешнем чемпионате, пропуская в среднем 3,21 шайбы и отражая 88,1% бросков.