Кузьменко интересен «Авангарду», помимо СКА («СЭ»)
Андрей Кузьменко интересен двум клубам КХЛ.
Действующий договор 28-летнего нападающего и «Калгари» с зарплатой 5,5 миллиона долларов в год рассчитан до завершения этого сезона.
На данный момент безголевая серия россиянина составляет 28 матчей.
В этом сезоне Андрей Кузьменко набрал 10 (1+9) очков при полезности «минус 9» и среднем игровом времени 14:56.
По информации «Спорт-Экспресса», форвард интересен «Авангарду» и СКА. О заинтересованности петербургского клуба уже сообщалось ранее.
До перехода в НХЛ Кузьменко в сезоне-2021/22 набрал 53 (20+33) очка в 45 матчах за СКА при полезности «плюс 15».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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