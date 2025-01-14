Кузьменко интересен «Авангарду», помимо СКА («СЭ»)

Андрей Кузьменко интересен двум клубам КХЛ.

Действующий договор 28-летнего нападающего и «Калгари » с зарплатой 5,5 миллиона долларов в год рассчитан до завершения этого сезона.

На данный момент безголевая серия россиянина составляет 28 матчей.

В этом сезоне Андрей Кузьменко набрал 10 (1+9) очков при полезности «минус 9» и среднем игровом времени 14:56.

По информации «Спорт-Экспресса», форвард интересен «Авангарду » и СКА. О заинтересованности петербургского клуба уже сообщалось ранее.

До перехода в НХЛ Кузьменко в сезоне-2021/22 набрал 53 (20+33) очка в 45 матчах за СКА при полезности «плюс 15».