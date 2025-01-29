Ротенберг о хет-трике Демидова: «Мы все кайфовали – классная работа всей пятерки. Иван может забивать в каждом матче 3-4 шайбы, это для него даже не вызов»
Роман Ротенберг прокомментировал хет-трик Ивана Демидова с «Витязем».
19-летний форвард впервые забросил три шайбы в одном матче Фонбет чемпионата КХЛ. На его счету стало 40 (19+21) очков в 48 матчах сезона.
– Десятков сказал, что «Витязь» обалдевал от фамилии, вероятно, от Демидова. Вы сегодня от него обалдевали?
– Мы все кайфовали. А вы кайфовали? Когда все кайфуют, это хорошо. Классное командное взаимодействие, работа всей пятерки на атаку.
С Иваном много работаем, чтобы повысить КПД, с каждой игрой он все улучшает. Благодарю его, что он так усердно трудится над собой. Молодец, но надо работать дальше.
Уверен, Иван может забивать в каждом матче три-четыре шайбы, это для него даже не вызов, если он будет правильно работать над собой, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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