«Айлендерс» выиграли 5 матчей подряд и 8 из последних 10. Команда идет 14-й на Востоке и отстает от зоны плей-офф на 4 очка
«Айлендерс» выиграли 5 матчей подряд и 8 из последних 10.
Клуб с Лонг-Айленда обыграл «Колорадо» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Команда под руководством Патрика Руа довела победную серию до 5 игр. На отрезке из последних 10 матчей у «островитян» 8 побед и 2 поражения.
«Айлендерс» занимают 14-е место в Восточной конференции с 51 очком в 49 играх. При этом команда отстает от зоны плей-офф на 4 балла.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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