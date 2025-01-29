«Айлендерс» выиграли 5 матчей подряд и 8 из последних 10. Команда идет 14-й на Востоке и отстает от зоны плей-офф на 4 очка

«Айлендерс» выиграли 5 матчей подряд и 8 из последних 10.

Клуб с Лонг-Айленда обыграл «Колорадо » (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Команда под руководством Патрика Руа довела победную серию до 5 игр. На отрезке из последних 10 матчей у «островитян» 8 побед и 2 поражения.

«Айлендерс » занимают 14-е место в Восточной конференции с 51 очком в 49 играх. При этом команда отстает от зоны плей-офф на 4 балла.