Томпсон и Петерка забросили по 3 шайбы в игре с «Бостоном». Это 1-й матч «Баффало» за 17 лет с хет-триками в исполнении 2 игроков

Тейдж Томпсон и Джон-Джейсон Петерка забросили по 3 шайбы в игре с «Бостоном».

«Баффало» разгромил «Брюинс » (7:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Хет-триками отметились форварды «Сэйбрс» Тейдж Томпсон (7-й матч с 3+ шайбами за карьеру в рамках регулярок) и Джон-Джейсон Петерка (1-й).

Также оба игрока сделали по результативной передаче и завершили матч с полезностью «+6».

Матч с хет-триками в исполнении двух игроков стал для «Баффало » 13-м в рамках регулярок и первым за 17 лет.

В январе 2008 года Дерек Рой и Дрю Стэффорд забросили по 3 шайбы в матче с «Атлантой» (10:1).