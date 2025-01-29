Томпсон и Петерка забросили по 3 шайбы в игре с «Бостоном». Это 1-й матч «Баффало» за 17 лет с хет-триками в исполнении 2 игроков
Тейдж Томпсон и Джон-Джейсон Петерка забросили по 3 шайбы в игре с «Бостоном».
«Баффало» разгромил «Брюинс» (7:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Хет-триками отметились форварды «Сэйбрс» Тейдж Томпсон (7-й матч с 3+ шайбами за карьеру в рамках регулярок) и Джон-Джейсон Петерка (1-й).
Также оба игрока сделали по результативной передаче и завершили матч с полезностью «+6».
Матч с хет-триками в исполнении двух игроков стал для «Баффало» 13-м в рамках регулярок и первым за 17 лет.
В январе 2008 года Дерек Рой и Дрю Стэффорд забросили по 3 шайбы в матче с «Атлантой» (10:1).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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