Вновь начались спекуляции на тему перехода Кросби в «Колорадо». Инсайдер Джонстон написал, что Сидни останется в «Питтсбурге», если что-то не изменится
В интернете снова спекулируют на тему перехода Сидни Кросби в «Колорадо».
Обсуждения в социальных сетях начались после того, как «Эвеланш» обменяли нападающего Микко Рантанена в «Каролину».
Клубу из Денвера удалось получить чуть больше пространства в платежной ведомости – сейчас команда располагает свободными 5,679 млн долларов в платежке.
«Если что-то не изменится – а на данный момент у меня нет ни одной причины верить, что что-то изменится – Сидни Кросби не обменяют из «Питтсбурга».
Он неприкосновенный, у него есть пункт о запрете на трейд, и он не хочет быть обменянным», – написал инсайдер Крис Джонстон.
Контракт канадца с зарплатой 8,7 млн долларов действует до конца сезона-2026/27. «Пингвинс» на данный момент занимают 14-е место в таблице Восточной конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Криса Джонстона
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