Вновь начались спекуляции на тему перехода Кросби в «Колорадо». Инсайдер Джонстон написал, что Сидни останется в «Питтсбурге», если что-то не изменится

В интернете снова спекулируют на тему перехода Сидни Кросби в «Колорадо».

Обсуждения в социальных сетях начались после того, как «Эвеланш» обменяли нападающего Микко Рантанена в «Каролину».

Клубу из Денвера удалось получить чуть больше пространства в платежной ведомости – сейчас команда располагает свободными 5,679 млн долларов в платежке.

«Если что-то не изменится – а на данный момент у меня нет ни одной причины верить, что что-то изменится – Сидни Кросби не обменяют из «Питтсбурга ».

Он неприкосновенный, у него есть пункт о запрете на трейд, и он не хочет быть обменянным», – написал инсайдер Крис Джонстон.

Контракт канадца с зарплатой 8,7 млн долларов действует до конца сезона-2026/27. «Пингвинс» на данный момент занимают 14-е место в таблице Восточной конференции.