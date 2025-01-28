Потапов об ударе Шалунова клюшкой по колену Ильенко: «Стечение обстоятельств. Хотел опереться, но не стремился нанести травму. Так совпало»

Алексей Потапов оценил эпизод с участием Максима Шалунова и Артема Ильенко.

«Локомотив » обыграл «Динамо » (2:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

В одном из эпизодов в ходе вбрасывания нападающий Максим Шалунов клюшкой надавил на колено Артему Ильенко . Нападающий «Динамо» сыграл 12:23 в этом матче.

«Это стечение обстоятельств. Вбрасывание происходит за секунду. Возможно, Шалунов терял баланс, хотел опереться, но ни в коем случае не стремился нанести травму.

Окажись Ильенко чуть в другом состоянии – было бы движение по щитку и никакой травмы. Так совпало», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.