«Северсталь» встретится со «Спартаком». Поддержите «сталеваров» на арене!
Команда Андрея Козырева принимает московский «Спартак».
«Сталевары» сыграют 2 февраля, в 17:00 по московскому времени, против московского «Спартака». «Северсталь» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей – поддержите команду в домашнем матче!
Игра пройдет в «Ледовом дворце».
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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