«Северсталь» встретится со «Спартаком». Поддержите «сталеваров» на арене!

Команда Андрея Козырева принимает московский «Спартак».

«Сталевары» сыграют 2 февраля, в 17:00 по московскому времени, против московского «Спартака». «Северсталь» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей – поддержите команду в домашнем матче!

Игра пройдет в «Ледовом дворце».

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .