Дедунов об отсутствии очков в сезоне: «Когда играешь, чтобы помогать первым двум звеньям, не всегда даже получаешь моменты. На кубке не пишут статистику отдельных игроков – каждый делает свою работу»

Павел Дедунов объяснил, почему не набрал ни одного очка в этом сезоне.

– Когда последний раз забивали за СКА, помните?

– Нет, не помню, давно это было.

– В матче против «Салавата» был прекрасный момент, чтобы снять проклятие. Чего не хватило?

– Ну, знаете, когда играешь для того, чтобы помогать первым двум звеньям, дать им передышку, не так много по времени проводишь на льду, не всегда получается реализовать момент. Даже получить его. Мы выполняем ту работу, которую нам поручают, действуем в интересах команды.

У многих игроков из третьего-четвертого звена, думаю, возникают такие проблемы, в разных командах. Просто не срабатывает рефлекс. Но ничего страшного. Каждый выполняет свою работу. На кубке не пишут статистку отдельных игроков, его выигрывает команда и каждый игрок.