Самойлов, Пыленков и Ливо – лучшие хоккеисты недели в КХЛ. У форварда «Салавата» 7 очков в 3 матчах
Лучшим вратарем признан Александр Самойлов из «Северстали», одержавший две победы (одну – в серии бросков) с коэффициентом надежности 1,44. По воротам Самойлова было нанесено 65 бросков (32,5 в среднем за игру), из которых он отразил 95,38%.
Лучшим защитником стал Даниил Пыленков («Динамо»), набравший 3 (0+3) очка в двух матчах с показателем полезности «плюс 3». На счету Пыленкова также 8 силовых приемов, 2 блокированных броска и 2 перехвата.
Лучшим нападающим назван Джош Ливо («Салават Юлаев»), набравший 7 (6+1) очков в трех матчах недели с показателем полезности «плюс 5». Ливо стал автором одного дубля, одного хет-трика и победной шайбы в матче с «Авангардом» (4:0). На его счету также два отбора шайбы и один перехват.
Лучшим новичком стал Андрей Крутов («Торпедо»), набравший 2 (2+0) очка в трех матчах недели с показателем полезности « плюс 2». На его счету также один силовой прием, один блокированный бросок и один перехват.
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