Самойлов, Пыленков и Ливо – лучшие хоккеисты недели в КХЛ. У форварда «Салавата» 7 очков в 3 матчах

КХЛ определила лучших хоккеистов 20-й игровой недели.

Лучшим вратарем признан Александр Самойлов из «Северстали », одержавший две победы (одну – в серии бросков) с коэффициентом надежности 1,44. По воротам Самойлова было нанесено 65 бросков (32,5 в среднем за игру), из которых он отразил 95,38%.

Лучшим защитником стал Даниил Пыленков («Динамо »), набравший 3 (0+3) очка в двух матчах с показателем полезности «плюс 3». На счету Пыленкова также 8 силовых приемов, 2 блокированных броска и 2 перехвата.

Лучшим нападающим назван Джош Ливо («Салават Юлаев »), набравший 7 (6+1) очков в трех матчах недели с показателем полезности «плюс 5». Ливо стал автором одного дубля, одного хет-трика и победной шайбы в матче с «Авангардом» (4:0). На его счету также два отбора шайбы и один перехват.

Лучшим новичком стал Андрей Крутов («Торпедо »), набравший 2 (2+0) очка в трех матчах недели с показателем полезности « плюс 2». На его счету также один силовой прием, один блокированный бросок и один перехват.