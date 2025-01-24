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Дацюк, Федоров, Гашек, Айзерман, Зеттерберг, Осгуд, Ларкин, Шенахан – в символической сборной «Детройта» за 25 лет

Сергей Федоров и Павел Дацюк включены в сборную «Детройта» за последние 25 лет.

НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь.

Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками. Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную лиги первой четверти XXI века.

Павел Дацюк включен в первую символическую пятерку вместе с вратарем Крисом Осгудом, защитниками Никласом Лидстремом и Никласом Крунваллем, а также нападающими Стивом Айзерманом и Хенриком Зеттербергом.

Сергей Федоров вошел во вторую пятерку с голкипером Домиником Гашеком, защитниками Брайаном Рафалски и Крисом Челиосом, нападающими Диланом Ларкином и Бренданом Шенаханом.

На счету Дацюка 953 матча за «Детройт», в которых он набрал 918 (314 + 604) очков. В составе клуба форвард стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (2002, 2008).

Федоров выступал за «Детройт» с 1990 по 2003 год. За этот период российский нападающий выигрывал приз самому ценному игроку лиги (1994) и дважды признавался лучшим оборонительным форвардом сезона (1994, 1996). Федоров является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002). Оба россиянина введены в Зал хоккейной славы в Торонто.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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logoДилан Ларкин
logoБрайан Рафалски
logoБрендан Шенахан
logoСтив Айзерман
logoХенрик Зеттерберг
logoНиклас Лидстрем
logoКрис Осгуд
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