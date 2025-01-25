Яруллин о допуске России: «Мы как будто напрашиваемся. Незваным гостем быть не хочется. Это в их интересах – одобрить»

Альберт Яруллин высказался о возможности допуска России к турнирам.

– ИИХФ 3-4 февраля рассмотрит допуск сборной России до турниров. Какое будет решение?

– Мы как будто напрашиваемся туда. Незваным гостем быть не особо хочется. Это мое личное мнение.

Если одобрят – конечно, интерес вырастет.

У нас хорошая страна, хороший подбор игроков. Это в их интересах – одобрить, – сказал защитник «Ак Барса » Альберт Яруллин .