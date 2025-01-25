Ливо о получении гражданства РФ: «Я люблю Уфу, хорошо устроился, у меня однокомнатная квартира. Я фанат борща, очень люблю пельмени»
Нападающий проводит второй сезон в «Салавате Юлаеве».
– Немало иностранцев в КХЛ уже получили российское гражданство. Вы не задумывались о том, чтобы подать на паспорт РФ? Понятно, что у вас может быть долгая успешная карьера в КХЛ.
– Да, тут есть о чем подумать. Пока не вдавался в эту тему слишком глубоко. Но я уверен, что мы когда-нибудь поговорим об этом.
– А где вы живете в Уфе? Это не такой большой город, как Москва.
– Но мне там очень нравится. Я люблю Уфу, устроился очень хорошо.
Болельщики замечательные, город отличный. Я живу недалеко от арены. Идти 10 минут пешком. Мне очень удобно. Снял себе обычную квартиру.
– То есть вы живете в трешке в обычном доме?
– Почему в трешке? У меня однокомнатная квартира. Просторная студия. Мне больше комнат и не надо.
– Ничего себе! А вы любите русскую кухню?
– Да, конечно. Я – фанат борща. А еще очень люблю пельмени, – сказал канадец Джош Ливо.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий