Ливо о получении гражданства РФ: «Я люблю Уфу, хорошо устроился, у меня однокомнатная квартира. Я фанат борща, очень люблю пельмени»

Джош Ливо ответил, может ли получить гражданство России.

Нападающий проводит второй сезон в «Салавате Юлаеве».

– Немало иностранцев в КХЛ уже получили российское гражданство. Вы не задумывались о том, чтобы подать на паспорт РФ? Понятно, что у вас может быть долгая успешная карьера в КХЛ.

– Да, тут есть о чем подумать. Пока не вдавался в эту тему слишком глубоко. Но я уверен, что мы когда-нибудь поговорим об этом.

– А где вы живете в Уфе? Это не такой большой город, как Москва.

– Но мне там очень нравится. Я люблю Уфу, устроился очень хорошо.

Болельщики замечательные, город отличный. Я живу недалеко от арены. Идти 10 минут пешком. Мне очень удобно. Снял себе обычную квартиру.

– То есть вы живете в трешке в обычном доме?

– Почему в трешке? У меня однокомнатная квартира. Просторная студия. Мне больше комнат и не надо.

– Ничего себе! А вы любите русскую кухню?

– Да, конечно. Я – фанат борща. А еще очень люблю пельмени, – сказал канадец Джош Ливо .