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«Авангард» – главный претендент на Джоша Ливо. У лучшего бомбардира КХЛ завершается контракт с «Салаватом»

Джош Ливо может перейти в «Авангард».

Действующий договор канадского нападающего и «Салавата Юлаева» рассчитан до завершения этого сезона.

На форварда претендуют несколько клубов. По информации «Бизнес Online», «Авангард», у которого не подписан ни один легионер на следующий сезон, является главным претендентом.

Также Ливо интересуется «Металлург» и команды из НХЛ, но, как отмечается, нет гарантий, что он готов вернуться в лигу в качестве игрока нижних звеньев.

В этом сезоне канадец лидирует в гонке лучших бомбардиров КХЛ, набрав 58 (37+21) очков при полезности «плюс 24» в 43 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Бизнес Online»
logoДжош Ливо
возможные переходы
logoКХЛ
logoМеталлург Мг
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logoСалават Юлаев
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