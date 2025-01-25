«Авангард» – главный претендент на Джоша Ливо. У лучшего бомбардира КХЛ завершается контракт с «Салаватом»
Джош Ливо может перейти в «Авангард».
Действующий договор канадского нападающего и «Салавата Юлаева» рассчитан до завершения этого сезона.
На форварда претендуют несколько клубов. По информации «Бизнес Online», «Авангард», у которого не подписан ни один легионер на следующий сезон, является главным претендентом.
Также Ливо интересуется «Металлург» и команды из НХЛ, но, как отмечается, нет гарантий, что он готов вернуться в лигу в качестве игрока нижних звеньев.
В этом сезоне канадец лидирует в гонке лучших бомбардиров КХЛ, набрав 58 (37+21) очков при полезности «плюс 24» в 43 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Бизнес Online»
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