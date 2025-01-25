Романов против «Филадельфии»: 10-я передача в сезоне, «плюс 1», 4 блок-шота и 7 хитов. У защитника «Айлендерс» 0+10 в 33 матчах
Александр Романов сделал десятую передачу в сезоне НХЛ.
«Айлендерс» обыграли «Филадельфию» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Защитник «островитян» Александр Романов принял участие во втором голе команды, который гол забил Бо Хорват.
Также в этой игре россиянин набрал «плюс 1» за полезность, заблокировал четыре броска соперника, выполнил семь силовых приемов и провел на льду 23:41 (0:48 – в меньшинстве).
В нынешнем сезоне Романов набрал 10 (0+10) очков при полезности «плюс 4» в 33 матчах чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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