Романов против «Филадельфии»: 10-я передача в сезоне, «плюс 1», 4 блок-шота и 7 хитов. У защитника «Айлендерс» 0+10 в 33 матчах

Александр Романов сделал десятую передачу в сезоне НХЛ.

«Айлендерс » обыграли «Филадельфию» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Защитник «островитян» Александр Романов принял участие во втором голе команды, который гол забил Бо Хорват.

Также в этой игре россиянин набрал «плюс 1» за полезность, заблокировал четыре броска соперника, выполнил семь силовых приемов и провел на льду 23:41 (0:48 – в меньшинстве).

В нынешнем сезоне Романов набрал 10 (0+10) очков при полезности «плюс 4» в 33 матчах чемпионата НХЛ .