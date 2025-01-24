Свечков набрал 1+1 в матче с «Сан-Хосе», забив победный гол в 3-м периоде. У него 3 шайбы в 3 последних играх

Федор Свечков набрал 1+1 в матче с «Сан-Хосе», забив победный гол в 3-м периоде.

«Нэшвилл » обыграл «Шаркс» (6:5) в регулярном чемпионате НХЛ . Гол форварда «Предаторс» на 49-й минуте в итоге принес команде победу.

В активе 21-летнего россиянина стало 8 (6+2) очков в 18 матчах в дебютном сезоне в лиге при полезности «минус 3». Текущая голевая серия – 3 игры.

Сегодня Свечков (13:56, 1:58 – в большинстве, 0:25 – в меньшинстве, «минус 1») нанес 3 броска в створ, сделал 1 блок, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю. На точке вбрасывания выиграл 50% попыток (6 из 12).