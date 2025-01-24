Свечков набрал 1+1 в матче с «Сан-Хосе», забив победный гол в 3-м периоде. У него 3 шайбы в 3 последних играх
Федор Свечков набрал 1+1 в матче с «Сан-Хосе», забив победный гол в 3-м периоде.
«Нэшвилл» обыграл «Шаркс» (6:5) в регулярном чемпионате НХЛ. Гол форварда «Предаторс» на 49-й минуте в итоге принес команде победу.
В активе 21-летнего россиянина стало 8 (6+2) очков в 18 матчах в дебютном сезоне в лиге при полезности «минус 3». Текущая голевая серия – 3 игры.
Сегодня Свечков (13:56, 1:58 – в большинстве, 0:25 – в меньшинстве, «минус 1») нанес 3 броска в створ, сделал 1 блок, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю. На точке вбрасывания выиграл 50% попыток (6 из 12).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем