Свечков забил «Сан-Хосе», начав камбэк «Нэшвилла» (с 1:5 до 7:5). У него 5+1 в 17 играх в сезоне
Федор Свечков забил в матче с «Сан-Хосе», начав камбэк «Нэшвилла».
Форвард «Предаторс» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Шаркс» (7:5).
После гола 21-летнего россиянина на 33-й минуте счет стал 2:5. После этого клуб из Теннесси забросил 5 безответных шайб.
В активе Свечкова стало 6 (5+1) очков в 17 играх. Он забил во 2-м матче подряд.
Сегодня Федор (13:28, 0:33 – в большинстве, «+1») реализовал 1 бросок в створ из 4 (еще 4 броска было не в створ) и допустил 1 потерю. На вбрасываниях выиграл 4 попытки из 10 (40%).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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