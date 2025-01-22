Свечков забил «Сан-Хосе», начав камбэк «Нэшвилла» (с 1:5 до 7:5). У него 5+1 в 17 играх в сезоне

Федор Свечков забил в матче с «Сан-Хосе», начав камбэк «Нэшвилла».

Форвард «Предаторс» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Шаркс» (7:5).

После гола 21-летнего россиянина на 33-й минуте счет стал 2:5. После этого клуб из Теннесси забросил 5 безответных шайб.

В активе Свечкова стало 6 (5+1) очков в 17 играх. Он забил во 2-м матче подряд.

Сегодня Федор (13:28, 0:33 – в большинстве, «+1») реализовал 1 бросок в створ из 4 (еще 4 броска было не в створ) и допустил 1 потерю. На вбрасываниях выиграл 4 попытки из 10 (40%).