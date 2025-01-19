Свечков забил в матче с «Миннесотой» – 4-я шайба в сезоне. У него 5 очков в 16 играх

Федор Свечков забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Миннесотой».

Форвард «Нэшвилла » отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Уайлд» (6:2).

На счету 21-летнего россиянина стало 5 (4+1) очков в 16 играх в сезоне при полезности «минус 3».

Сегодня Свечков (9:58, 0:28 – в большинстве, «0») реализовал единственный бросок в створ и допустил 2 потери.