Свечков забил в матче с «Миннесотой» – 4-я шайба в сезоне. У него 5 очков в 16 играх
Федор Свечков забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Миннесотой».
Форвард «Нэшвилла» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Уайлд» (6:2).
На счету 21-летнего россиянина стало 5 (4+1) очков в 16 играх в сезоне при полезности «минус 3».
Сегодня Свечков (9:58, 0:28 – в большинстве, «0») реализовал единственный бросок в створ и допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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