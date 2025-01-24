Андерсен достиг отметки 300 побед в НХЛ – в 501-м матче. Лишь Василевский был быстрее в истории лиги

Фредерик Андерсен достиг отметки 300 побед в 501-м матче в НХЛ.

Вратарь «Каролины» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (7:4).

35-летний датчанин сыграл во 2-й раз после травмы колена и отразил 18 из 22 бросков.

Победа стала для него 300-й в 501 матче в рамках регулярок. По скорости достижения отметки 300 побед Андерсен уступил только Андрею Василевскому из «Тампы» (490 матчей).

Он обошел Жака Планта (512), Коннора Хеллибака («Виннипег», 538), Сергея Бобровского («Флорида», 541) и Энди Муга (543).