Андерсен достиг отметки 300 побед в НХЛ – в 501-м матче. Лишь Василевский был быстрее в истории лиги
Фредерик Андерсен достиг отметки 300 побед в 501-м матче в НХЛ.
Вратарь «Каролины» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (7:4).
35-летний датчанин сыграл во 2-й раз после травмы колена и отразил 18 из 22 бросков.
Победа стала для него 300-й в 501 матче в рамках регулярок. По скорости достижения отметки 300 побед Андерсен уступил только Андрею Василевскому из «Тампы» (490 матчей).
Он обошел Жака Планта (512), Коннора Хеллибака («Виннипег», 538), Сергея Бобровского («Флорида», 541) и Энди Муга (543).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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