Хеллибак достиг отметки 300 побед в НХЛ – за 538 игр. Быстрее в истории были только Василевский и Плант

Коннор Хеллибак достиг отметки 300 побед в НХЛ – за 538 игр.

Вратарь «Виннипега » отразил 26 из 28 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом » (5:2).

В текущем сезоне на счету 31-летнего американца 25 побед в 33 играх при 92,6% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,08.

За карьеру в рамках регулярок у двукратного обладателя «Везина Трофи» стало 300 побед в 538 играх (91,7%, 2,59).

Быстрее до такой отметки добрались только 2 вратаря в истории лиги – Андрей Василевский («Тампа», 490 игр) и Жак Плант (521). Хеллибак опередил Сергея Бобровского («Флорида», 541) и Энди Муга (543).