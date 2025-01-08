Хеллибак достиг отметки 300 побед в НХЛ – за 538 игр. Быстрее в истории были только Василевский и Плант
Коннор Хеллибак достиг отметки 300 побед в НХЛ – за 538 игр.
Вратарь «Виннипега» отразил 26 из 28 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (5:2).
В текущем сезоне на счету 31-летнего американца 25 побед в 33 играх при 92,6% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,08.
За карьеру в рамках регулярок у двукратного обладателя «Везина Трофи» стало 300 побед в 538 играх (91,7%, 2,59).
Быстрее до такой отметки добрались только 2 вратаря в истории лиги – Андрей Василевский («Тампа», 490 игр) и Жак Плант (521). Хеллибак опередил Сергея Бобровского («Флорида», 541) и Энди Муга (543).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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