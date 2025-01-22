ЛеБрюн о Проворове: «Генменеджер «Коламбуса» беседовал с его агентом на прошлой неделе. Защитник открыт для продления контракта»

В «Коламбусе» обсуждали будущее Ивана Проворова с агентом игрока.

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Пьер ЛеБрюн.

Действующее соглашение 28-летнего защитника со средней годовой зарплатой в 6,75 млн долларов за сезон заканчивается в конце сезона-2024/25.

В этом регулярном чемпионате на счету Ивана Проворова 19 (3+16) очков в 47 матчах при полезности «плюс 3».

Дедлайн обменов в НХЛ наступит 7 марта.

«Насколько я понимаю, генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Дон Уодделл и агент защитника Ивана Проворова Марк Гандлер беседовали на прошлой неделе и договорились поговорить снова в ближайшее время.

Будущий неограниченно свободный агент открыт для продления контракта с «Коламбусом». По крайней мере, в начале переговоров есть обоюдное желание посмотреть, есть ли способ достичь какого-то соглашения.

Но я также думаю, что Проворов, которому на прошлой неделе исполнилось 28 лет, будет добиваться продления контракта на максимальные 8 лет. Я не уверен, что «Джекетс» это устроит, отчасти из-за того, кто есть у них на подходе.

Проворов зарабатывает 6,75 млн долларов в этом сезоне и, очевидно, также будет искать повышения, учитывая растущий потолок зарплат и его важность в команде. Проворов занимает второе место в команде по игровому времени, уступая только претенденту на «Норрис Трофи» Заку Веренски.

Именно поэтому несколько претендентов на Кубок внимательно следят за развитием событий.

Если стороны не смогут договориться о продлении контракта по мере приближения к 7 марта, и если кто-то предложит «Джекетс» выбор в первом раунде за Проворова, я думаю, они обменяют его независимо от своего положения в таблице и гонке плей-офф», – написал инсайдер The Athletic Пьер ЛеБрюн.