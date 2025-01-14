  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Проворов, Пронгер, Кутюрье и Ворачек вошли во 2-ю сборную «Филадельфии» за 25 лет, Жиру, Ганье, Майк Ричардс – в 1-ю
2

Проворов, Пронгер, Кутюрье и Ворачек вошли во 2-ю сборную «Филадельфии» за 25 лет, Жиру, Ганье, Майк Ричардс – в 1-ю

Иван Проворов вошел во 2-ю символическую сборную «Филадельфии».

НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.

Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную первой четверти XXI века.

В символические команды «Филадельфии» вошел один россиянин – защитник Иван Проворов (вторая команда; выступал за «Флайерс» с 2016 по 2023 год).

Первая команда «Филадельфии»

Нападающие: Симон Ганье, Клод Жиру, Майк Ричардс;

Защитники: Эрик Дежарден, Киммо Тимонен;

Вратарь: Роман Чехманек. 

Вторая команда «Филадельфии»

Нападающие: Даниэль Бриэр, Шон Кутюрье, Якуб Ворачек;

Защитники: Крис Пронгер, Иван Проворов;

Вратарь: Брайан Буше.

Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoФиладельфия
рейтинги
logoКиммо Тимонен
logoШон Кутюрье
logoБрайан Буше
logoКлод Жиру
Роман Чехманек
logoИван Проворов
logoСимон Ганье
Эрик Дежарден
logoЯкуб Ворачек
logoКрис Пронгер
logoДаниэль Бриэр
logoНХЛ
logoМайк Ричардс
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Восток – ад для генменеджеров НХЛ. Здесь слишком многое решает случай
21сегодня, 20:17
«Филадельфия» объявила о строительстве новой арены в Южной Филадельфии в сотрудничестве с Comcast
сегодня, 19:16
Кинэн о Мичкове и Торторелле: «Матвей молод, ему предстоит многому научиться. Джон – жесткий, но работа идет на долгосрочную перспективу. Каждый русский, работавший со мной, любил жестких тренеров»
4сегодня, 10:54
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Филадельфия» примет «Флориду», «Чикаго» сыграет с «Калгари», «Эдмонтон» против «Лос-Анджелеса»
1213 минут назад
Овечкин занимался в звене с Дюбуа и Протасом на тренировке «Вашингтона»
635 минут назад
Ротенберг о 7-м месте СКА на Западе: «Задача – выйти на 1-е. Главное – плей-офф. Идем к тому, что у нас будет дисциплина, без удалений. Будем побеждать в каждой игре»
1251 минуту назад
Хеллибак, Джордан Стаал и Патрик Кэйн – звезды недели в НХЛ
1сегодня, 21:09
Ларионов о хите Дронова на Артамонове: «У нас нет людей, которые могут поставить точку в такой ситуации. У меня уже кипит внутри. Никиту минимум на неделю потеряли»
6сегодня, 20:53
Никитин о плевке Радулова: «Саня извинился перед судьями. Это его не красит. Но поднимите руку, кто здесь без греха… Будем работать с ним на эту тему»
8сегодня, 20:35
Роман Ротенберг: «Огромная благодарность болельщикам. В Ярославле всегда полные трибуны, отличная хоккейная атмосфера»
32сегодня, 20:27
Радулов получил 20 минут штрафа за плевок в игре со СКА. Он набрал 2+1 за матч
38сегодня, 20:15
Ротенберг о 3:4 от «Локомотива»: «Жесткая игра уровня плей-офф. В крови вся раздевалка, просто лужа крови. Серьезная бойня. Это нужно пройти, чтобы стать настоящей командой»
78сегодня, 19:53
СКА проиграл 4 из 5 матчей против «Локомотива» в этом сезоне
13сегодня, 19:50
Ко всем новостям
Последние новости
Бенуа Гру: «Шабанов – один из ведущих игроков в КХЛ. Максим может забивать голы из ничего, это качество, которое есть у немногих»
14 минут назад
Воробьев о 4:2 со «Спартаком»: «Солидная игра с нашей стороны. Мамин сам себя поздравил с днем рождения двумя голами»
2сегодня, 20:44
Жамнов о 2:4 от ЦСКА: «Не знаю, чем у нас занимаются спецбригады большинства. Ощущение, что после победы над СКА ребята взяли творческий отпуск»
5сегодня, 19:59
19-летний Артамонов прервал 14-матчевую серию без голов. У форварда «Торпедо» 14+14 в 41 игре сезона
2сегодня, 18:14
Астон-Риз продлил контракт с «Коламбусом» на год. Кэпхит – 775 тысяч долларов
сегодня, 17:46
Зубов после 2:4 от «Металлурга»: «Заехали в отель в час ночи. Скомканный день, тяжело вошли в игру. Ко второму периоду только раскатались»
2сегодня, 17:16
Пресс набрал очки в 6-м матче подряд. У защитника «Металлурга» 3+27 в 44 играх сезона
1сегодня, 16:58
Лайпсик о «Сибири»: «Здорово играть с такими партнерами, как Бек, Мерфи и Андреофф. Когда канадцы рядом, адаптироваться проще»
3сегодня, 16:50
Епанчинцев о 2:1 с «Нефтехимиком»: «Важность результата, груз ответственности давили, но парни справились. Было хорошее движение»
сегодня, 16:24
Леонтьев об 1:2 от «Сибири»: «Они предложили высокий темп, мы приняли бой. Вратари неплохо сыграли, полевые заблокировали много бросков»
сегодня, 16:14
Рекомендуем