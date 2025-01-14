Проворов, Пронгер, Кутюрье и Ворачек вошли во 2-ю сборную «Филадельфии» за 25 лет, Жиру, Ганье, Майк Ричардс – в 1-ю

Иван Проворов вошел во 2-ю символическую сборную «Филадельфии».

НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.

Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную первой четверти XXI века.

В символические команды «Филадельфии» вошел один россиянин – защитник Иван Проворов (вторая команда; выступал за «Флайерс» с 2016 по 2023 год).

Первая команда «Филадельфии»

Нападающие : Симон Ганье , Клод Жиру , Майк Ричардс ;

Защитники : Эрик Дежарден, Киммо Тимонен ;

Вратарь : Роман Чехманек.

Вторая команда «Филадельфии»

Нападающие : Даниэль Бриэр, Шон Кутюрье, Якуб Ворачек;

Защитники : Крис Пронгер, Иван Проворов;

Вратарь : Брайан Буше.

Примечание : в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.