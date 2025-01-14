Проворов, Пронгер, Кутюрье и Ворачек вошли во 2-ю сборную «Филадельфии» за 25 лет, Жиру, Ганье, Майк Ричардс – в 1-ю
НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.
Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную первой четверти XXI века.
В символические команды «Филадельфии» вошел один россиянин – защитник Иван Проворов (вторая команда; выступал за «Флайерс» с 2016 по 2023 год).
Первая команда «Филадельфии»
Нападающие: Симон Ганье, Клод Жиру, Майк Ричардс;
Защитники: Эрик Дежарден, Киммо Тимонен;
Вратарь: Роман Чехманек.
Вторая команда «Филадельфии»
Нападающие: Даниэль Бриэр, Шон Кутюрье, Якуб Ворачек;
Защитники: Крис Пронгер, Иван Проворов;
Вратарь: Брайан Буше.
Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.
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