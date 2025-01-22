Георгиев впервые в сезоне пропустил 6 шайб за матч, отразив 34 из 40 бросков «Нэшвилла». У него 9 поражений в 11 играх за «Сан-Хосе» при 88,4% сэйвов

Александр Георгиев пропустил 6 шайб от «Нэшвилла», отразив 34 из 40 бросков.

Вратарь «Сан-Хосе » вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Предаторс» (5:7).

Россиянин отразил 34 из 40 бросков по своим воротам, пропустив 6 голов за игру впервые в текущем сезоне. Последнюю шайбу клуб из Теннесси забросил в пустые ворота.

В 11 играх за «Шаркс» после обмена из «Колорадо» у Георгиева 2 победы и 9 поражений при 88,4% сэйвов и коэффициенте надежности 3,79.

С его общей статистикой в сезоне можно ознакомиться здесь .