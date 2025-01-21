Марнер побил рекорд «Торонто» по матчам с 2+ передачами – 123 игры. Он превзошел Сальминга

Митч Марнер побил один из исторических рекордов «Торонто».

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (5:3) 27-летний канадец набрал 3 (1+2) очка. Эта встреча стала для Марнера 123-й, в которой ему удалось сделать две и более голевых передач.

По этому показателю он вышел на единоличное первое место в истории франшизы, обойдя Берье Сальминга (122 игры).

В текущем сезоне на счету Марнера 67 (15+52) очка в 48 матчах. Его контракт с «Торонто » действует до конца июня 2025 года.