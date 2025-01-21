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Давыдов о Ливо: «Канадский Овечкин практически. Его феномен – в плюс Козлову, но это и сигнал об уровне КХЛ. Ранее он и в АХЛ не блистал»

Виталий Давыдов считает результативность Джоша Ливо сигналом об уровне КХЛ.

– Канадский форвард «Салавата» Ливо, сделавший четвертый хет-трик в чемпионате и установивший рекорд КХЛ, вас удивил?

 – Нет, Ливо весь сезон так ярко играет. Не случайно именно он – лучший бомбардир и снайпер чемпионата (55 очков и 35 шайб в 42 играх – Спортс’‘). Практически канадский Овечкин (смеется).

Но тут похвалил бы не только Ливо, но и тренерский штаб «Салавата». Состав у команды явно не лучший в КХЛ, но тренеры нашли ключик к каждой боевой единице. Да, Ливо закрыл самую дефицитную в КХЛ позицию снайпера, но посмотрите, как грамотно выстроено его звено, где каждый – в своей роли.

Или возьмите молодого вратаря Вязового. Ливо штампует хет-трики, а российский голкипер-новичок – сухие матчи. Никогда раньше об этом парне не слышал, теперь узнал. Его дебют в КХЛ заслуживает уважения. 

– Вы еще перед стартом сезона высоко оценивали Виктора Козлова – и вот главный тренер «Салавата» уже приглашен на Матч звезд.

– Виктора знаю очень давно, привозил его еще подростком из Тольятти в «Динамо». Умнейший центрфорвард вырос во вдумчивого специалиста, который в отличие от многих других тренеров не любит махать шашкой и старается находить общий язык с каждым. Его прогресс для меня не сюрприз, а закономерность – как и путевка на Матч звезд. Феномен Ливо – однозначно в плюс тренеру Козлову. Но это и сигнал об уровне КХЛ.

– Поясните, Виталий Семенович.

– Я вот в шутку сравнил Ливо с Овечкиным, но ведь наш Саша – лучший снайпер в истории НХЛ, это самый высший класс. А вот Ливо до КХЛ, я так понимаю, не блистал даже в АХЛ. При этом у нас – абсолютно лучший, что говорит об определенном уровне КХЛ. Как говорится, делайте выводы.

Впрочем сейчас меньше всего хочется ворчать. Нашу лигу уже затюкали все, кому не лень. Лучше пожелаю, чтобы российские хоккеисты быстрее росли и вытесняли Ливо с позиции лучшего снайпера и бомбардира лиги, – сказал трехкратный олимпийский чемпион. 

Спал во время драфта, тренировался с фигуристкой. Что мы знаем о лучшем бомбардире КХЛ?

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoКХЛ
logoНХЛ
logoВиталий Давыдов
logoВиктор Козлов
logoСалават Юлаев
logoАлександр Овечкин
logoДжош Ливо
logoАХЛ
logoСемен Вязовой
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