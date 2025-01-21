Джордан Стаал забил «Чикаго», набрав 700-е очко в регулярках НХЛ в своем 1300-м матче
Джордан Стаал набрал 700-е очко в регулярках НХЛ в своем 1300-м матче.
Капитан «Каролины» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Блэкхокс» (4:3 ОТ).
На счету 36-летнего канадца стало 25 (10+15) очков в 47 играх в текущем сезоне при полезности «+12».
За карьеру в рамках регулярок – 700 (295+405) баллов в 1300 играх за «Питтсбург» и «Харрикейнс».
Стаал стал первым представителем драфта НХЛ-2006 (где был выбран «Пингвинс» под общим 2-м номером), сыгравшим 1300 матчей (Фил Кессел – 1286, Клод Жиру из «Оттавы» – 1228).
Отметки 700 очков ранее достигли 5 игроков (Жиру – 1096, Никлас Бэкстрем – 1033, Кессел – 992, Брэд Маршанд из «Бостона» – 966, Джонатан Тэйвс – 883).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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