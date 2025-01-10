36-летний Джордан Стаал трижды забил «Торонто» и стал 3-м в списке самых возрастных авторов хет-трика в истории «Каролины»
36-летний Джордан Стаал трижды забил «Торонто».
Капитан «Каролины» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лифс» (6:3) и был признан первой звездой.
В текущем сезоне у канадца 21 (8+13) очко в 42 играх при полезности «+9». Хет-трик стал для него 4-м за карьеру в рамках регулярок лиги (еще один был в плей-офф).
При этом Стаал (36 лет 121 день) стал 3-м в списке самых возрастных авторов хет-трика в истории «Каролины».
Старше были действующий тренер «Харрикейнс» Род Бринд’Амор (2007 год, 37 лет 79 дней) и Рэй Уитни (2009, 36 лет 302 дня).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем