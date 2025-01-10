36-летний Джордан Стаал трижды забил «Торонто» и стал 3-м в списке самых возрастных авторов хет-трика в истории «Каролины»

36-летний Джордан Стаал трижды забил «Торонто».

Капитан «Каролины» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лифс» (6:3) и был признан первой звездой.

В текущем сезоне у канадца 21 (8+13) очко в 42 играх при полезности «+9». Хет-трик стал для него 4-м за карьеру в рамках регулярок лиги (еще один был в плей-офф).

При этом Стаал (36 лет 121 день) стал 3-м в списке самых возрастных авторов хет-трика в истории «Каролины».

Старше были действующий тренер «Харрикейнс» Род Бринд’Амор (2007 год, 37 лет 79 дней) и Рэй Уитни (2009, 36 лет 302 дня).