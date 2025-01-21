Андерсен провел 500-й матч в НХЛ и одержал 299-ю победу, отразив 22 из 25 бросков «Чикаго». Вратарь «Каролины» сыграл впервые с октября прошлого года

Вратарь «Каролины» Фредерик Андерсен провел 500-й матч в НХЛ.

35-летний датчанин вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Блэкхокс» (4:3 ОТ) и отразил 22 из 25 бросков.

Эта игра стала для него 5-й в текущем сезоне и первой с 26 октября. Андерсен пропустил около 3 месяцев из-за травмы колена.

В прошлом сезоне Фредерик провел только 16 матчей за «Харрикейнс» в регулярном чемпионате из-за проблем со свертываемостью крови.

Его контракт с кэпхитом 3,4 миллиона долларов действует до завершения этого сезона.

Добавим, что победа в сегодняшнем матче стала для Андерсена 299-й в регулярках лиги.