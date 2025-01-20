«Спартак» проиграл 4 из 5 последних матчей, команда Жамнова идет 3-й на Западе. У «Торпедо» 4 победы в 6 играх и 8-е место
«Спартак» потерпел 4-е поражение в 5 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Алексея Жамнова уступила «Торпедо» в выездном матче со счетом 2:3 Б.
У «Спартака» 60 очков в 46 играх, клуб занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции.
«Торпедо» выиграло 4 из 6 последних матчей. Команда тренера Игоря Ларионова набрала 50 баллов в 46 играх и идет 8-й на Западе.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем