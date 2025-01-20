«Спартак» проиграл 4 из 5 последних матчей, команда Жамнова идет 3-й на Западе. У «Торпедо» 4 победы в 6 играх и 8-е место

«Спартак» потерпел 4-е поражение в 5 последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Алексея Жамнова уступила «Торпедо» в выездном матче со счетом 2:3 Б.

У «Спартака » 60 очков в 46 играх, клуб занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Торпедо » выиграло 4 из 6 последних матчей. Команда тренера Игоря Ларионова набрала 50 баллов в 46 играх и идет 8-й на Западе.