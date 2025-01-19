Баландин о Кравцове: «Гру «тащится» от него, в просветлении Виталия большая заслуга партнеров, а также доверие тренера. Хотя от игрока с такой зарплатой надо требовать больше»

Андрей Баландин высказался об игре Виталия Кравцова.

«В просветлении Кравцова большая заслуга партнеров, а также доверие Бенуа Гру. Тренер в него верит и «тащится» от него – дает ему много игрового времени, выпускает в большинстве и в меньшинстве. Он хочет, чтобы Кравцов был на виду. У него действительно есть большое желание. Хотя от игрока с такой зарплатой надо требовать больше.

Мне не нравится, что комментатор Сергей Федотов говорит, что Кравцов лучше Максима Шабанова и ему уже пора возвращаться в НХЛ. Но он уже был там три раза. Мне кажется, что Кравцову рано еще думать об НХЛ», – говорит сказал бывший директор «Трактора».

В регулярном Фонбет чемпионате КХЛ-2024/25 25-летний форвард набрал 38 (16+22) очков в 47 играх.