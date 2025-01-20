Василий Каменев: «Ротенберг – яркий, необычный, потому к нему ревностно относится хоккейная общественность. Ворвался в тренерский цех, эпатажные пресс-конференции бросаются в глаза»

Василий Каменев высказался касательно отношения общественности к Роману Ротенбергу.

СКА находится на седьмой позиции в таблице Западной конференции на данный момент.

– К Роману Ротенбергу так ревностно относится хоккейная общественность, потому что он яркий, необычный.

Ворвался в тренерский цех, где свои традиции, обычаи, правила. Человек неординарный, видит все по-другому и ведет себя, соответственно, тоже.

Конечно, его эпатажные пресс-конференции бросаются в глаза на фоне пресс-конференций коллег. У него своя манера общения с журналистами. Это плохо разве? Это хорошо.

– При этом некоторые болельщики других команд рады, что Ротенберг остается тренером СКА. Они считают, что с ним команда ничего не выиграет.

– Ему, конечно, тяжело под давлением. Пресса атакует, еще команду надо успевать тренировать.

Я хочу пожелать ему терпения – тогда все будет нормально. Самое главное, что петербуржцы любят СКА, – сказал бывший хоккеист СКА Василий Каменев.