Василий Каменев: «Ротенберг – яркий, необычный, потому к нему ревностно относится хоккейная общественность. Ворвался в тренерский цех, эпатажные пресс-конференции бросаются в глаза»
СКА находится на седьмой позиции в таблице Западной конференции на данный момент.
– К Роману Ротенбергу так ревностно относится хоккейная общественность, потому что он яркий, необычный.
Ворвался в тренерский цех, где свои традиции, обычаи, правила. Человек неординарный, видит все по-другому и ведет себя, соответственно, тоже.
Конечно, его эпатажные пресс-конференции бросаются в глаза на фоне пресс-конференций коллег. У него своя манера общения с журналистами. Это плохо разве? Это хорошо.
– При этом некоторые болельщики других команд рады, что Ротенберг остается тренером СКА. Они считают, что с ним команда ничего не выиграет.
– Ему, конечно, тяжело под давлением. Пресса атакует, еще команду надо успевать тренировать.
Я хочу пожелать ему терпения – тогда все будет нормально. Самое главное, что петербуржцы любят СКА, – сказал бывший хоккеист СКА Василий Каменев.
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