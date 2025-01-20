Майоров об уходе Перлини из «Спартака»: «Его присутствия в команде я не заметил. Рядовой игрок, которых на рынке достаточно»
Борис Майоров высказался об уходе Брендана Перлини из «Спартака».
28-летний канадец провел за клуб 4 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) очко. Он расторг контракт с красно-белыми по своей инициативе.
Позднее Перлини сообщил, что его уход связан с тяжелой адаптацией.
«Мне здесь комментировать нечего, я присутствия Перлини в «Спартаке» не заметил. Думаю, это рядовой игрок, которых на рынке достаточно.
А причины, по которым он ушел из команды, мне неизвестны, поэтому оставлю это без комментария», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «ВсеПроСпорт»
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