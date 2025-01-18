Токкет про Джей Ти Миллера: «Каждый раз, когда он на льду, происходит что-то плохое. Уровень концентрации должен быть немного выше»

Рик Токкет дал комментарий по поводу игры Джей Ти Миллера.

Нападающий «Ванкувера» набрал «минус 2» и сыграл 14:34 в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (1:5).

«Да, у него есть сложности. Кажется, что каждый раз, когда он на льду, происходит что-то плохое.

Думаю, что ему не везет, но у него также есть некоторые вещи, на которые он должен обратить внимание и сконцентрироваться на них.

Он старается, но думаю, что [его] уровень концентрации должен быть немного выше», – сказал главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет.

Джей Ти Миллер набрал 29 (8+21) очков при полезности «минус 6» в 34 матчах чемпионата.