Токкет про Джей Ти Миллера: «Каждый раз, когда он на льду, происходит что-то плохое. Уровень концентрации должен быть немного выше»
Рик Токкет дал комментарий по поводу игры Джей Ти Миллера.
Нападающий «Ванкувера» набрал «минус 2» и сыграл 14:34 в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (1:5).
«Да, у него есть сложности. Кажется, что каждый раз, когда он на льду, происходит что-то плохое.
Думаю, что ему не везет, но у него также есть некоторые вещи, на которые он должен обратить внимание и сконцентрироваться на них.
Он старается, но думаю, что [его] уровень концентрации должен быть немного выше», – сказал главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет.
Джей Ти Миллер набрал 29 (8+21) очков при полезности «минус 6» в 34 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Score
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