  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Роднина о словах Тардифа: «В начале высказывания, может, были программными, тогда как теперь делаются некоторые выводы об этой ситуации»
1

Роднина о словах Тардифа: «В начале высказывания, может, были программными, тогда как теперь делаются некоторые выводы об этой ситуации»

Ирина Роднина оценила заявление Люка Тардифа.

Президент ИИХФ Люк Тардиф высказался по поводу возможного возвращения сборных России и Беларуси: «Если Россия и Беларусь вернутся – значит, боевые действия завершились. Главное – безопасность игроков. Мы не будем рисковать».

«Не назвала бы заявления Тардифа программными.

Мне кажется, это люди начали высказывать свои оценки или скорее даже мнения по итогам предыдущих нескольких лет, когда наши спортсмены были отстранены.

В начале высказывания, может, и были программными, тогда как теперь делаются некоторые выводы об этой ситуации», – сказал трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoЛюк Тардиф
logoИрина Роднина
logoКХЛ
logoИИХФ
logoСборная России по хоккею с шайбой
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Константин Меньшиков: «Тренерам СКА не хватает опыта. Вы работаете, одного вашего коллегу убирают, другого, думаете: ничего себе – так и до меня очередь дойдет! И потом, за что, почему? Где справедливость?»
10 минут назад
Защитник «Локомотива» Симашев подпишет контракт с «Ютой» после этого сезона
335 минут назад
КХЛ. «Лада» играет с «Витязем», «Адмирал» проиграл «Ак Барсу», «Металлург» уступил «Амуру» в гостях
9145 минут назадLive
Терещенко о СКА: «Пока игру в обороне не поправят, ничего хорошего не будет – это тихий ужас. Без хорошей обороны дела вообще не делаются»
13сегодня, 12:35
НХЛ. «Вашингтон» примет «Питтсбург», «Нью-Джерси» и «Филадельфия» начнут матч в 20:30, «Рейнджерс» против «Коламбуса», «Тампа» сыграет с «Детройтом»
12сегодня, 12:16
Леонид Вайсфельд: «Спартак» стал играть хуже, показывать скучный хоккей. Первая тройка перестала играть, только Порядин держит уровень»
7сегодня, 11:55
Фетисов о допуске России на Олимпиаду: «НХЛ до лампочки все, что связано с международным хоккеем. Они не будут влезать в наши взаимоотношения с ИИХФ и МОК»
5сегодня, 11:45
Ги Буше: «Для меня имя, статус, зарплата не имеют значения – все наравне. Если шайба у тебя – идешь в нападение. Если шайбы нет – идешь в оборону. У кого идет – тот и получает игровое время»
14сегодня, 11:35
Журналист Богун: «Ротенберг в погоне за свежестью щедро раздает выходные. Хоккеисты признавались, что в СКА еще никогда не было так мало «поддерживающих» занятий»
46сегодня, 11:20
«Имеем преимущество, но вместо 4 очков увозим всего одно – свое». Разин о поражении «Металлурга» от «Амура»
21сегодня, 10:55
Ко всем новостям
Последние новости
Салливан про 1+1 Недельковича против «Баффало»: «Ребята шутили, говорили, что ему не хватает только драки для хет-трика Горди Хоу»
49 минут назад
Капризов пропустит еще две игры «Миннесоты» – против «Нэшвилла» и «Колорадо». Форвард из-за травмы не сыграет в 11-м и 12-м матчах подряд
сегодня, 12:45
Гатиятулин про 5:2 с «Адмиралом»: «В хоккее «Ак Барса» многое завязано на активных действиях – пришлось немного перестраиваться. Внесли коррективы – ребята это поняли»
сегодня, 11:10
Сошников набрал 29 очков в 36 матчах за «Адмирал». За «Трактор» было 27 баллов в 67 играх в прошлом сезоне
6сегодня, 09:45
Андрей Назаров: «Овечкину по силам сделать будущий рекорд недосягаемым на ближайшие 100 лет. Недоброжелатели перепробовали уже все, но знаем, чем это закончится – с их стороны последует обман»
15сегодня, 08:55
Бержерон, Маршанд, Хара и Крейчи вошли в 1-ю сборную «Бостона» за 25 лет, Пастрняк, Лучич и Джо Торнтон – во 2-ю
4сегодня, 07:30
Вратарь Неделькович про 1+1 в матче с «Баффало»: «Мне всегда нравилось играть с шайбой. Когда я рос, то много наблюдал за Турко и Бродером, учился у них»
1сегодня, 06:50
Вратарь «Питтсбурга» Неделькович с голом, ассистом и 40 сэйвами, Джарвис с дублем и Глэсс с 1+1 – звезды дня в НХЛ
2сегодня, 06:20
Гашек и Айкел вошли во 2-ю сборную «Баффало» за 25 лет, Ванек, Райан Миллер и Далин – в 1-ю. Афиногенов не попал в список
14сегодня, 05:55
Вратарь СКА Мойсевич о 4:7 от «Северстали»: «Часто начинаем играть после пропущенных шайб. Надо научиться с первых минут забивать, а потом уже спокойно, без интриги»
2сегодня, 05:45
Рекомендуем