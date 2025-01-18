Роднина о словах Тардифа: «В начале высказывания, может, были программными, тогда как теперь делаются некоторые выводы об этой ситуации»
Ирина Роднина оценила заявление Люка Тардифа.
Президент ИИХФ Люк Тардиф высказался по поводу возможного возвращения сборных России и Беларуси: «Если Россия и Беларусь вернутся – значит, боевые действия завершились. Главное – безопасность игроков. Мы не будем рисковать».
«Не назвала бы заявления Тардифа программными.
Мне кажется, это люди начали высказывать свои оценки или скорее даже мнения по итогам предыдущих нескольких лет, когда наши спортсмены были отстранены.
В начале высказывания, может, и были программными, тогда как теперь делаются некоторые выводы об этой ситуации», – сказал трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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