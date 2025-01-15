  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Клингберг интересен «Торонто», «Оттаве» и «Эдмонтону». 32-летний защитник пропустил больше года из-за операции на бедре (Даррен Дрегер)
0

Клингберг интересен «Торонто», «Оттаве» и «Эдмонтону». 32-летний защитник пропустил больше года из-за операции на бедре (Даррен Дрегер)

«Торонто», «Оттава» и «Эдмонтон» интересуются Джоном Клингбергом.

Как сообщает инсайдер Даррен Дрегер, 32-летний шведский защитник близок к возвращению в НХЛ.

«Торонто», «Оттава» и «Эдмонтон» входят в число команд, проявивших интерес. Ожидается, что решение будет принято в ближайшие две недели.

В конце 2023-го Клингберг перенес операцию на бедре. Отмечается, что он проходил восстановление с теми же специалистами, что и Патрик Кэйн после протезирования бедра.

За 10 лет в НХЛ защитник провел 633 матча в регулярных чемпионатах за «Даллас», «Анахайм», «Миннесоту» и «Торонто», набрав 412 (81+331) очков. Сейчас он является свободным агентом.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Даррена Дрегера
logoНХЛ
logoТоронто
logoОттава
logoДжон Клингберг
logoЗдоровье
возможные переходы
logoЭдмонтон
травмы
logoДаррен Дрегер
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Задоров – в «Бостоне», Стэмкос – в «Нэшвилле», а Генцел – на 7 лет в «Тампе»! Первый день переходов в НХЛ
1141 июля 2024, 22:44Live
Экс-форвард «Баффало» Эннис завершил карьеру из-за травмы шеи
618 января 2024, 13:55
Дюбуа – 1-й в рейтинге игроков, которых могут обменять. Хеллибак – 2-й, Конекны – 6-й, Нюландер – 10-й (The Athletic)
2512 июня 2023, 11:38
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» примет «Анахайм», «Тампа» сыграет с «Бостоном», «Питтсбург» – с «Сиэтлом», «Рейнджерс» против «Колорадо»
5949 минут назад
СКА заплатил Деанджело 14 млн рублей за расторжение контракта (Metaratings)
42сегодня, 21:31
Сушинский об отставке Ротенберга: «Она вообще невозможна, кто его снимет? Сам себя? Он сказал в каком-то интервью, что из СКА никуда не уйдет»
17сегодня, 21:28
Анисин об уходе Деанджело: «Поддерживаю решение СКА. Именно он ошибался чаще всего, постоянно привозил голы, не выполнял тренерское задание»
12сегодня, 20:40
Васильев о Ротенберге: «Ему казалось, что он готов быть главным тренером, результаты СКА этот тезис не подтверждают. Ничего страшного, сможет проявить себя в хоккее в другом качестве»
16сегодня, 20:16
Филатов о Деанджело: «Топ-хоккеист по креативу в атаке. В обороне – катастрофа: играл безответственно, не стоит забывать про истерики, когда он хлопал бортами, ругался с судьями»
4сегодня, 19:51
КХЛ. «Динамо» обыграло «Северсталь», «Авангард» победил «Куньлунь», «Амур» уступил «Ак Барсу»
107сегодня, 18:57
Малкин может сыграть за «Питтсбург» в матче с «Сиэтлом». Он пропустил 4 игры из-за травмы
1сегодня, 18:52
Рабинер о СКА: «Потратили на Деанджело огромные деньги, перед плей-офф выгнали. Из-за фокусов Ротенберга нет опытного вратаря. «Зенит» должен быть благодарен судьбе, что у него нет Йозе Марино»
149сегодня, 18:39
Анисин о СКА: «Удивлен слухами об отставке Ротенберга. Команда играет в яркий, атакующий хоккей, забила больше всех в чемпионате»
19сегодня, 18:31
Ко всем новостям
Последние новости
Беднар о травме Ничушкина: «Он пару раз выходил на лед, но почувствовал дискомфорт. Пришлось немного притормозить и снова начать восстановление»
сегодня, 21:43
Ги Буше о травме Соловьева: «Перелом лицевой кости, ему сделали операцию. Потребуется время для восстановления»
сегодня, 21:13
Козырев о 2:3 с «Динамо»: «Северсталь» могла спасти матч, в концовке были моменты. Сегодня была равная игра с сильным соперником, нам нужно добавлять в реализации»
3сегодня, 20:50
Кудашов о 3:2 с «Северсталью»: «Рад, что «Динамо» показало умение добывать победу. Говорили с игроками, что не все матчи будут складываться, как мы хотим»
3сегодня, 20:31
Зубов о 6:4 с «Динамо» Минск: «Результатом «Лада» довольна, качеством игры – нет. Сегодня против нас выступала сборная Беларуси, девять легионеров»
сегодня, 20:03
Квартальнов о 4:6 с «Ладой»: «Все было против «Динамо» – отскоки, не наш день реально. Демченко у нас после травмы, он пропустил очень легкий первый гол»
сегодня, 19:41
Ги Буше: «Авангард» только начинает выглядеть так, как мне хотелось бы. У меня было лишь несколько недель, чтобы внедрить свои идеи»
6сегодня, 18:42
Мальцев о том, могут ли Ротенберга уволить, если СКА продолжит проигрывать: «Думаю, да. Свято место пусто не бывает!»
13сегодня, 16:59
Гавриков о питании: «Сильно жестких фриков в «Кингс» нет. Кто-то старается есть безглютеновые макароны, не ест соусы. У нас есть диетолог, он следит за нашим рационом»
сегодня, 16:34
Кравец о 2:3 с «Авангардом»: «1-й период не совсем удался, но во 2-м и 3-м мы где-то даже переигрывали соперника. Не хватило везенья на добиваниях, ничего страшного»
3сегодня, 16:27
Рекомендуем