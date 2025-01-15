Клингберг интересен «Торонто», «Оттаве» и «Эдмонтону». 32-летний защитник пропустил больше года из-за операции на бедре (Даррен Дрегер)

«Торонто», «Оттава» и «Эдмонтон» интересуются Джоном Клингбергом.

Как сообщает инсайдер Даррен Дрегер , 32-летний шведский защитник близок к возвращению в НХЛ.

«Торонто», «Оттава » и «Эдмонтон » входят в число команд, проявивших интерес. Ожидается, что решение будет принято в ближайшие две недели.

В конце 2023-го Клингберг перенес операцию на бедре. Отмечается, что он проходил восстановление с теми же специалистами, что и Патрик Кэйн после протезирования бедра.

За 10 лет в НХЛ защитник провел 633 матча в регулярных чемпионатах за «Даллас», «Анахайм», «Миннесоту» и «Торонто», набрав 412 (81+331) очков. Сейчас он является свободным агентом.