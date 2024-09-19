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  • Леонтьев о 2:3 от «Трактора»: «Отличный, боевой матч. «Нефтехимик» счет на табло не устраивает, а так здорово играли, сражались»
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Леонтьев о 2:3 от «Трактора»: «Отличный, боевой матч. «Нефтехимик» счет на табло не устраивает, а так здорово играли, сражались»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги игры с «Трактором».

Клуб из Нижнекамска проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:3. 

«Отличный, боевой матч. Думаю, он понравился болельщикам. Нас, конечно, счет на табло не устраивает, а так здорово играли, сражались.

Был пятиминутный отрезок, когда было непонятно, что происходило. Проиграли пятак, чем соперник воспользовался и забил голы. Мы попытались спасти игру, были хорошие моменты, но, к сожалению, в этом матче без очков. Видимо, грабли привезли из Новосибирска, не можем их никак оставить.

Травма Романа Абросимова? Пошел в столкновение, на силовой прием, а соперник упал на колено. Сделаем МРТ, пока трудно сказать, насколько все серьезно», – сказал Леонтьев.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт КХЛ
logoНефтехимик
logoТрактор
logoКХЛ
logoОлег Леонтьев
logoРоман Абросимов
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