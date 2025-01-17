Тренер «Оттавы» Грин об Овечкине: «Лучший снайпер всех времен, возможно. Рекорд Гретцки казался недостижимым, Александр действительно собирается побить его»
Трэвис Грин высоко оценил голевые навыки Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (874 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Оттава» проиграла «Кэпиталс» (0:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победную шайбу в овертайме забросил Александр Овечкин.
«Когда речь идет о рекордах Уэйна Гретцки... Большинство из них казались недостижимыми.
Похоже, что он действительно собирается побить этот рекорд, и, возможно, он является лучшим снайпером всех времен», – сказал главный тренер «Оттавы».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Ottawa Citizen
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