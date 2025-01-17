Тренер «Оттавы» Грин об Овечкине: «Лучший снайпер всех времен, возможно. Рекорд Гретцки казался недостижимым, Александр действительно собирается побить его»

Трэвис Грин высоко оценил голевые навыки Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (874 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Оттава » проиграла «Кэпиталс» (0:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ . Победную шайбу в овертайме забросил Александр Овечкин .

«Когда речь идет о рекордах Уэйна Гретцки... Большинство из них казались недостижимыми.

Похоже, что он действительно собирается побить этот рекорд, и, возможно, он является лучшим снайпером всех времен», – сказал главный тренер «Оттавы».