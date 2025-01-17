Овечкин о шатауте Томпсона: «Он был невероятен. Первые два периода, третий, овертайм, он был великолепен»
Александр Овечкин подвел итоги матча против «Оттавы» (1:0 ОТ).
Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон отразил все 24 броска, сделав 2-й шатаут подряд.
«Томпсон был невероятен сегодня. Первые два периода, овертайм, третий период, он был великолепен.
Мы просто продолжали играть. Вы могли видеть, сколько моментов у нас было в третьем периоде.Том [Уилсон] убежал в отрыв.
Думаю, это было как снежный ком, и в конце концов мы забили», – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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