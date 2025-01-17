  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Овечкин о шатауте Томпсона: «Он был невероятен. Первые два периода, третий, овертайм, он был великолепен»
0

Овечкин о шатауте Томпсона: «Он был невероятен. Первые два периода, третий, овертайм, он был великолепен»

Александр Овечкин подвел итоги матча против «Оттавы» (1:0 ОТ).

Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон отразил все 24 броска, сделав 2-й шатаут подряд.

«Томпсон был невероятен сегодня. Первые два периода, овертайм, третий период, он был великолепен.

Мы просто продолжали играть. Вы могли видеть, сколько моментов у нас было в третьем периоде.Том [Уилсон] убежал в отрыв.

Думаю, это было как снежный ком, и в конце концов мы забили», – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoАлександр Овечкин
logoЛоган Томпсон
logoТом Уилсон
logoВашингтон
logoОттава
logoНХЛ
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Марнер – 6-й игрок в истории «Торонто», набравший 700 очков в НХЛ
356 минут назад
Овечкин о том, что забил 179 вратарям, побив рекорд НХЛ: «Это довольно круто. Когда играешь 20 лет, если у тебя есть шансы, ты ими пользуешься»
10сегодня, 13:38
Байдачный об Овечкине: «Если бы Трамп пригласил его на инаугурацию, было бы красиво. Слежу за возможным рекордом. Я его маму знал, вон какой у нее вырос»
30сегодня, 11:19
Рекомендуем
Главные новости
«Локомотив» выиграл 5 матчей подряд. Команда Никитина идет 1-й на Западе
28 минут назад
КХЛ. «Авангард» против ЦСКА, «Салават» играет с «Автомобилистом», «Спартак» – с «Куньлунем», «Сибирь» уступила «Локомотиву»
18624 минуты назадLive
Федоров о том, когда вернется к тренерству: «Никогда. Рассмотрю предложение только из ЦСКА. Этот клуб у меня в сердце, в душе»
430 минут назад
Буше забил 144-й гол за «Авангард», повторив рекорд клуба в КХЛ
8сегодня, 14:15
Ротенберг выложил рейтинг, где у СКА самая высокая посещаемость в мире: «Петербург задает тренд мировому хоккею. Проделана огромная работа. Спасибо «Газпрому» за неоценимую помощь!»
111сегодня, 13:59Фото
Овечкин о том, что забил 179 вратарям, побив рекорд НХЛ: «Это довольно круто. Когда играешь 20 лет, если у тебя есть шансы, ты ими пользуешься»
10сегодня, 13:38
Ротенберг о будущем Демидова: «Хотел бы, чтобы все наши ребята остались. Если захотят уехать, нужно ехать с Кубком Гагарина. Как Панарин. Это будет честно по отношению к СКА»
31сегодня, 13:24
Федоров о том, как потерял более 40 млн долларов: «Мошенник получил 18 лет. У него была финансовая пирамида. Первый раз взял у меня 110 тысяч на 90 дней. Вернул 130, в срок. И понял, что я на крючке»
25сегодня, 12:59
Анатолий Байдачный: «Не надо дипломатии с Америкой. Это враги! Жуткое поколение, которое ждет, что те, с кем воюем, разрешат нам играть на Олимпиадах. Противно смотреть!»
54сегодня, 12:49
В СКА прошел «мозговой штурм» после 4-го поражения подряд. Усилена работа с вратарями («Матч ТВ»)
132сегодня, 12:41
Ко всем новостям
Последние новости
Василевский проводит 600-й матч в КХЛ. У защитника «Салавата» 146 очков
119 минут назад
Марнер – 6-й игрок в истории «Торонто», набравший 700 очков в НХЛ
356 минут назад
Павел Мойсевич: «Задача СКА – Кубок Гагарина. Неважно, с какого места и на кого выйдем в плей-офф. Готовы к любому сопернику»
12сегодня, 13:50
Агент Пилко: «Пообщался с руководством «Авангарда». Спунером, Ридом Буше и Фьоре в команде довольны, каждый выполняет свою роль»
1сегодня, 11:59
Григоренко о серии поражений СКА: «Никто не вешает нос. Задача – выигрывать в каждом матче. Все продолжают работать, надо подкрутить некоторые моменты»
8сегодня, 09:59
Илья Федотов продолжит карьеру в системе «Юты» (Артур Хайруллин)
4сегодня, 08:59
Нюландер с 2+1, Томпсон со 2-м шатаутом подряд и Тюркотт с 2+1 – звезды дня в НХЛ
сегодня, 07:55
«Эдмонтон» одержал 4-ю победу подряд, обыграв «Колорадо» – 4:3 после 0:3. Клуб делит 2-е место на Западе с «Вегасом»
6сегодня, 07:25
Минтюков сделал передачу в матче с «Тампой» – 38-е очко в 100-й игре в НХЛ. Это 4-й результат среди защитников «Анахайма» на таком отрезке
сегодня, 06:45
Шестеркин отразил 28 из 31 броска в матче с «Ютой» и не попал в пустые ворота при попытке забить. Победа – 3-я в 4 последних играх
сегодня, 06:25Видео
Рекомендуем