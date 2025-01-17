Овечкин о шатауте Томпсона: «Он был невероятен. Первые два периода, третий, овертайм, он был великолепен»

Александр Овечкин подвел итоги матча против «Оттавы» (1:0 ОТ).

Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон отразил все 24 броска, сделав 2-й шатаут подряд .

«Томпсон был невероятен сегодня. Первые два периода, овертайм, третий период, он был великолепен.

Мы просто продолжали играть. Вы могли видеть, сколько моментов у нас было в третьем периоде.Том [Уилсон] убежал в отрыв.

Думаю, это было как снежный ком, и в конце концов мы забили», – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.