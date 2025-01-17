Василевский проводит 600-й матч в КХЛ. У защитника «Салавата» 146 очков
Алексей Василевский проводит 600-й матч в КХЛ.
«Салават Юлаев» принимает «Автомобилист» (1:1, второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Эта игра стала 600-й по счету в чемпионатах России для 31-летнего защитника хозяев Алексея Василевского.
Он набрал 146 (52 +94) очков при средней полезности «+13».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
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