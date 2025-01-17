Василевский проводит 600-й матч в КХЛ. У защитника «Салавата» 146 очков

Алексей Василевский проводит 600-й матч в КХЛ.

«Салават Юлаев » принимает «Автомобилист » (1:1 , второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Эта игра стала 600-й по счету в чемпионатах России для 31-летнего защитника хозяев Алексея Василевского.

Он набрал 146 (52 +94) очков при средней полезности «+13».