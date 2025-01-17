Нюландер с 2+1, Томпсон со 2-м шатаутом подряд и Тюркотт с 2+1 – звезды дня в НХЛ
Вильям Нюландер, Логан Томпсон и Александр Тюркотт – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги игрового дня в лиге.
Третья звезда – форвард «Лос-Анджелеса» Александр Тюркотт с 3 (2+1) очками в матче с «Ванкувером» (5:1).
Вторая звезда – вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон, засушивший «Оттаву» (1:0 ОТ) при 24 отраженных бросках. Матч на ноль стал для него вторым подряд.
Первая звезда – форвард «Торонто» Вильям Нюландер с 3 (2+1) очками в матче с «Нью-Джерси» (4:3 ОТ).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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