«Коламбус» выиграл 6 матчей подряд впервые за 5 лет. Клуб вышел на 1-е место в гонке за места wild card на Востоке

«Коламбус» выиграл 6 матчей подряд впервые за 5 лет.

«Блю Джекетс» обыграли «Сан-Хосе » (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

Победная серия стала для команды под руководством Дина Эвасона самой длинной с января 2020 года (6 побед). Рекорд был установлен в сезоне-2016/17 (16).

«Коламбус » набрал 50 очков в 45 играх и вышел на 1-е место в гонке за места wild card в зоне плей-офф в Восточной конференции, обогнав «Бостон» (49 в 46).

При этом «мундиры» отстают от 3-го места в Столичном дивизионе на 5 очков (сейчас его занимает «Каролина» – 55 в 45).