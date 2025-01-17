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«Коламбус» выиграл 6 матчей подряд впервые за 5 лет. Клуб вышел на 1-е место в гонке за места wild card на Востоке

«Коламбус» выиграл 6 матчей подряд впервые за 5 лет.

«Блю Джекетс» обыграли «Сан-Хосе» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ

Победная серия стала для команды под руководством Дина Эвасона самой длинной с января 2020 года (6 побед). Рекорд был установлен в сезоне-2016/17 (16).

«Коламбус» набрал 50 очков в 45 играх и вышел на 1-е место в гонке за места wild card в зоне плей-офф в Восточной конференции, обогнав «Бостон» (49 в 46).

При этом «мундиры» отстают от 3-го места в Столичном дивизионе на 5 очков (сейчас его занимает «Каролина» – 55 в 45). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoСан-Хосе
logoКоламбус
logoНХЛ
logoДин Эвасон
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