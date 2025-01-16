Зубов о 2:3 от «Торпедо»: «Нам есть над чем подумать, кое-кому очень серьезно. Никому не будет позволено жить прошлыми заслугами в трудное для команды время»

Павел Зубов высказался после поражения от «Торпедо» (2:3).

«Сложно комментировать игру, на очко мы точно наиграли. После нашего [большинства] шесть на три то, что сделали – ни в какие ворота [не лезет], не выполнили установку [хоккеисты], которых выпускали. Игроки основные, на них надеются команда и болельщики.

Провели хороший второй период, создавали кучу моментов, но подвела реализация. Мы продвинулись в этом направлении, это радует. В третьем периоде была системная ошибка, когда в меньшинстве позволили забить сопернику, третья шайба нелепая.

Нам есть над чем подумать, кое-кому очень серьезно. Кто хочет жить прошлыми заслугами в это трудное время для команды – это никому не будет позволено», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Павел Зубов .