Алексей Бывальцев: «В хоккее много горячих ребят. Посмотрите на Радулова. Он самый эмоциональный в КХЛ, думаю»
Алексей Бывальцев считает Александра Радулова самым эмоциональным игроком КХЛ.
Ранее волейболистка Екатерина Гамова назвала теннисистов самыми неуравновешенными спортсменами.
«В хоккее тоже хватает неуравновешенных. Много есть горячих ребят. В теннисе идет акцент на одном спортсмене, а у нас 20 с лишним человек, и есть тоже эмоциональные ребята.
Посмотрите на Александра Радулова. Он постоянно на эмоциях. Думаю, он самый эмоциональный в КХЛ», – сказал форвард «Автомобилиста» Алексей Бывальцев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
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