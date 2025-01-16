Алексей Бывальцев: «В хоккее много горячих ребят. Посмотрите на Радулова. Он самый эмоциональный в КХЛ, думаю»

Алексей Бывальцев считает Александра Радулова самым эмоциональным игроком КХЛ.

Ранее волейболистка Екатерина Гамова назвала теннисистов самыми неуравновешенными спортсменами.

«В хоккее тоже хватает неуравновешенных. Много есть горячих ребят. В теннисе идет акцент на одном спортсмене, а у нас 20 с лишним человек, и есть тоже эмоциональные ребята.

Посмотрите на Александра Радулова . Он постоянно на эмоциях. Думаю, он самый эмоциональный в КХЛ », – сказал форвард «Автомобилиста » Алексей Бывальцев .