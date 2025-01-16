«Виннипег» обменял Кузьмина в «Чикаго» на Филлипса. Белорусский защитник провел 21 матч в АХЛ в этом сезоне
«Виннипег» и «Чикаго» обменялись хоккеистами.
Защитник Исак Филлипс перешел в «Виннипег». В нынешнем сезоне хоккеист 3 матча в регулярном чемпионате НХЛ за «Блэкхокс» и набрал 1 (1+0) балл за результативность.
Защитник Дмитрий Кузьмин перебрался в «Чикаго». В этом сезоне белорусский хоккеист сыграл 21 матч в регулярном чемпионате АХЛ и отметился 4 (1+3) очками.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Виннипега»
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