«Виннипег» обменял Кузьмина в «Чикаго» на Филлипса. Белорусский защитник провел 21 матч в АХЛ в этом сезоне

«Виннипег» и «Чикаго» обменялись хоккеистами.

Защитник Исак Филлипс перешел в «Виннипег ». В нынешнем сезоне хоккеист 3 матча в регулярном чемпионате НХЛ за «Блэкхокс» и набрал 1 (1+0) балл за результативность.

Защитник Дмитрий Кузьмин перебрался в «Чикаго ». В этом сезоне белорусский хоккеист сыграл 21 матч в регулярном чемпионате АХЛ и отметился 4 (1+3) очками.